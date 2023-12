Les Tunisiens ont le vent en poupe sur le marché qualifié des fournisseurs aérospatiaux

Le patron du groupe Meloche Hugue Meloche, qui est un fournisseur aérospatial, a indiqué, dans une interview à Reuters, que son entreprise a « embauché 20 % de ses 500 employés originaires de pays comme le Mexique, la Tunisie et le Brésil pour combler le manque de personnel ».

Selon Reuters, « Le marché du travail tendu dans le secteur manufacturier, à la suite d’une vague de départs à la retraite au plus fort de la pandémie de COVID-19, a conduit les ateliers et fournisseurs de réparation d’avions nord-américains, notamment au Canada, à recruter un nombre restreint mais croissant de travailleurs à l’étranger. « Nous avons des besoins énormes. Pour nous, l’immigration n’est pas un choix », confirme Meloche pour Reuters, qui ajoute que la province de Québec offre des prêts aux nouvelles recrues, ainsi que des logements à court terme, et compte quatre employés qui se consacrent à aider les nouveaux arrivants dans toutes leurs démarches, depuis la recherche d’une nouvelle maison jusqu’à l’achat d’une voiture.