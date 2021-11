Les Tunisiens se ruent sur la Maroc … et ailleurs!

« Le Maroc devient un eldorado pour les opérateurs tunisiens souhaitant diversifier leurs marchés d’implantation », c’est ce qu’indique le média marocain « Le 360 » qui citait une édition du 2 novembre, « Les Inspirations ÉCO », qui assure que la tendance qui se confirme de jour en jour.

Selon la même source, « les opérateurs tunisiens ont, semble-t-il, fait du Maroc une priorité pour développer leur business. Le média fait état « d’observations de certains cabinets d’affaires marocains, assurant qu’ils sont depuis quelques semaines, de plus en plus consultés par des opérateurs tunisiens qui recherchent des opportunités de croissance au Maroc (…) notamment dans les domaines du textile et du BTP, envisagent également de s’installer au Maroc et surtout à Casablanca ».

Le « North Africa Journal » indique dans un article qui titrait « Les travailleurs qualifiés d’Afrique du Nord cherchent à quitter leur pays en masse », que « en Tunisie, le nombre d’experts postulant à des emplois à l’étranger a augmenté de 36% d’une année sur l’autre en août 2021, preuve que davantage de Tunisiens cherchent à quitter leur pays. L’aggravation du climat social, économique et politique oblige les Nord-Africains à chercher des refuges à l’étranger ».