Les universités tunisiennes  organisent un  salon international destiné aux étudiants gabonais

Les établissements d’enseignement supérieur tunisiens accueillent, d’aujourd’hui à samedi, à Libreville, au Gabon, un salon international de l’étudiant destiné aux étudiants gabonais.

Ce salon, parrainé par Conect International et ShopUniversities, vise à promouvoir les universités tunisiennes et à encourager les étudiants gabonais à étudier en Tunisie. Plus de 27 000 étudiants gabonais sont attendus.

Ces dernières années, le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a cherché à renforcer sa position en tant que destination souhaitable pour les étudiants internationaux. Afin d’accroître les possibilités d’études à l’étranger dans le pays, le gouvernement tunisien élabore des programmes de collaboration avec les pays africains dont sont originaires la majorité de ses étudiants internationaux. À court terme, il faut s’attendre à davantage de forums dans les pays subsahariens pour promouvoir les possibilités d’études à l’étranger en Tunisie.

À long terme, l’économie tunisienne bénéficiera probablement de l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux dans ses universités. Les étudiants internationaux apportent des revenus étrangers, un capital humain amélioré et une augmentation des dépenses intérieures. La Tunisie a récemment mis l’accent sur les investissements étrangers pour stimuler la croissance économique, d’où l’attente d’un engagement à développer les IDE, en attirant les investisseurs étrangers dans les secteurs public et privé.