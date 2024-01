Les USA activent les services de renseignement pour savoir si Israël respecte le droit de la guerre

Les États-Unis ont rassemblé des renseignements qui leur permettront de décider si Israël obéit aux lois internationales lors de ses opérations à Gaza dans sa guerre contre le Hamas, a rapporté le site américain Politico.

Les États-Unis collectent des informations de renseignement et formulent des évaluations détaillées, liées à la fois aux mouvements militaires israéliens et du Hamas, et aux tactiques à Gaza depuis le début de la guerre en octobre, selon deux sources proches des renseignements. Cela comprend aussi des données sur le ciblage des deux camps, les armes utilisées et le nombre potentiel de morts dans leurs rangs, d’après la même source.

Ces informations ont été partagées avec des membres du Congrès lors de plusieurs réunions d’information, notamment avec des membres des commissions du renseignement. Les responsables du Département d’État collectent également des rapports sur des violations potentielles du droit international.

