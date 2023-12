Les USA bloquent à l’ONU l’appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza

Les Etats-Unis ont mis leur véto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza, malgré la pression du secrétaire général qui a dénoncé la « punition collective » infligée aux Palestiniens.

Le projet de résolution qui a recueilli 13 voix en faveur, une contre (Etats-Unis) et une abstention (Royaume-Uni) avait été préparé par les Emirats arabes unis après l’invocation sans précédent par Antonio Guterres mercredi de l’article 99 de la Charte des Nations unies permettant au secrétaire général d’attirer l’attention du Conseil sur un dossier qui « pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Mais les Américains, alliés d’Israël, ont répété vendredi leur hostilité à un cessez-le-feu.

« Nous ne soutenons pas les appels à un cessez-le-feu immédiat », a insisté l’ambassadeur américain adjoint Robert Wood. « Cela planterait seulement les graines pour une future guerre, parce que le Hamas n’a aucun désir d’une paix durable », a-t-il ajouté, déplorant également l’absence de condamnation des attaques du Hamas du 7 octobre, un « échec moral ».

Le projet de résolution, soulignant la « situation catastrophique dans la bande de Gaza », exigeait « un cessez-le-feu humanitaire immédiat ». Le texte très court appelait également à la protection des civils, à la libération « immédiate et inconditionnelle » de tous les otages et à « assurer l’accès humanitaire ».

Mettant la pression sur les membres du Conseil, Antonio Guterres a vendredi matin justifié son invocation de l’article 99 en soulignant à nouveau le risque d' »effondrement total de l’ordre public » dans la bande de Gaza.

« Je condamne sans réserve » les attaques du Hamas du 7 octobre, mais « les violences perpétrées par le Hamas ne peuvent en aucun cas justifier la punition collective du peuple palestinien », a-t-il déclaré.

Il s’est également dit « atterré par les accusations » de violences sexuelles du Hamas, tout comme sa représentante spéciale sur les violences sexuelles lors des conflits Pramila Patten qui va se rendre en visite officielle en Israël sur cette question.

Mais « si les tirs sans discernement de roquettes du Hamas vers Israël, et l’utilisation de civils comme boucliers humains sont des violations du droit de la guerre, un tel comportement n’absout pas Israël de ses propres violations », a insisté Antonio Guterres,

« Le monde et l’Histoire nous regardent. Il est temps d’agir », a-t-il ajouté devant le Conseil.

