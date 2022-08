Les USA dépensent le moins d’argent pour la nourriture dans le monde (6,4 %) et le Nigeria le plus (59 %)

Le site web du service d’analyse mondial EOM a publié des données sur la part de leurs revenus que les résidents de différents pays du monde consacrent à l’alimentation. En fait, ces chiffres sont un très bon indicateur, bien qu’indirect, des revenus réels de la population.

En Russie, le tableau n’est pas très réjouissant. En moyenne, les Russes consacrent plus d’un quart de leurs revenus à l’alimentation. Ce chiffre correspond à peu près au niveau de l’Égypte, de l’Inde et de l’Indonésie et est pire (c’est-à-dire plus élevé) que, par exemple, en Chine, en Tunisie (classée dans la catégorie 12-25%), en Afrique du Sud et dans la plupart des pays d’Amérique latine.

Les États-Unis sont ceux qui dépensent le moins (en termes relatifs) pour l’alimentation : seulement 6,4 % de leur revenu.

Et surtout, au Nigeria : le ménage moyen de ce pays africain consacre 59 % de ses revenus à l’alimentation.