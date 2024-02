Les USA « dévastés » par la mort d’un adolescent américano-palestinien près de Ramallah

Les États-Unis se disent « dévastés » par la récente mort de l’adolescent américano-palestinien Mohammad Ahmad al-Khdour en Cisjordanie et exigent une enquête sur sa mort.

Le Washington Post a rapporté que le jeune homme de 17 ans avait reçu une balle dans la tête par les troupes israéliennes à Bidu, près de Ramallah, dans des circonstances peu claires. L’armée israélienne n’a pas encore émis de commentaire sur l’incident.

« Les États-Unis n’ont pas de plus grande priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains. Nous appelons de toute urgence à une enquête rapide, approfondie et transparente », peut-on lire dans un tweet du Bureau américain des affaires palestiniennes.

La mort d’Al-Khdour s’ajoute à une liste croissante d’incidents concernant des citoyens américains sur lesquels l’administration Biden a demandé des éclaircissements à Israël.

Le mois dernier, un autre jeune de 17 ans, Tawfic Abdel Jabbar, a été abattu en Cisjordanie. La police a déclaré qu’un agent des forces de l’ordre en congé, un soldat et un résident d’implantation israélien avaient tous ouvert le feu sur Jabbar après l’avoir perçu comme une menace. Les États-Unis ont également demandé une enquête sur cet incident.

Plusieurs Américano-Palestiniens ont également été arrêtés par Israël en Cisjordanie et à Gaza ces derniers jours, suscitant d’autres commentaires inquiétants de la part de responsables du gouvernement américain, rappelle Times of Israel.

