Les USA et la Chine continuent de travailler à une détente avec des pourparlers à Malte

Malte a été ce week-end le théâtre d’une rencontre entre le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, et Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise.

Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, samedi et dimanche à Malte, dans un contexte qui reste toutefois tendu entre les deux grandes puissances. « Les deux parties ont eu des discussions franches, substantielles et constructives », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. La rencontre a également été confirmée par les autorités maltaises.

Une haute responsable de l’exécutif américain, qui a requis l’anonymat, a précisé que la réunion avait duré au total douze heures sur deux jours. Elle a également rappelé que la dernière rencontre de ce type, et à ce niveau, remontait au mois de mai dernier. C’est à peu près à la même époque, au printemps, que le président américain avait prédit un « dégel » de la relation sino-américaine, qui s’était envenimée en février suite au survol des États-Unis par un ballon chinois.

Pendant son échange avec le ministre chinois, Jake Sullivan a « souligné que les États-Unis et la Chine étaient engagés dans une compétition, mais que les États-Unis ne cherchaient ni le conflit ni la confrontation », a-t-elle ajouté durant un échange avec la presse.

