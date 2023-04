Les USA incapables de venir en aide à Taïwan en cas de guerre avec la Chine, d’après un think tank

Armer Taïwan jusqu’aux dents. C’est le cri poussé par la commission parlementaire américaine sur le parti communiste chinois qui a simulé une invasion de Taipei avec l’aide du think tank Center for a New American Security. Lors de cette simulation militaire, les forces américaines n’ont pas réussi à approvisionner l’État insulaire en armes et autres équipements humanitaires. La conclusion de cet exercice : en cas de conflit, l’armée de l’air taïwanaise se ferait anéantir en à peine quelques minutes. L’US Navy et l’US Air Force ne seront même pas en mesure d’aider l’île car les missiles chinois détruiront tous les navires et avions qui s’approchent trop près du champ de bataille.

Pire encore, les bases américaines situées dans l’océan Pacifique seraient attaquées et pourraient même être détruites. Même les porte-avions de l’US Navy ne seraient pas suffisants pour remporter la victoire. Même si Pékin possède seulement deux porte-aéronefs en 2021, elle a tout de même l’énorme avantage du nombre et de la logistique. En effet, les bases de l’armée chinoise sont situées à seulement 200 kilomètres des côtes de Taïwan. La République populaire peut donc déployer facilement plus d’avions que les États-Unis dans le ciel de Taïwan. De plus, des missiles hypersoniques capables de couler les porte-avions américains dans un rayon de 1.000 kilomètres pourraient également empêcher l’arrivée rapide des avions de chasse de l’US Air Force pour défendre Taipei.