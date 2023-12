Les USA livrent plus de 10 000 tonnes d’équipement militaire à Israël

Deux cent quarante-quatre avions de transport américains et 20 navires ont livré plus de 10 000 tonnes d’armements et d’équipements militaires à Israël depuis le début de la guerre, selon un reportage diffusé dimanche par la Douzième chaîne.

Le ministère de la Défense a effectué des achats supplémentaires de 40 milliards de shekels auprès des États-Unis, indique le reportage.

Par ailleurs, toutes les lignes de production de l’industrie militaire israélienne fonctionnent 24 heures sur 24, ajoute la Douzième chaîne.

Citant également le chiffre de 10 000 tonnes, le ministère de la Défense avait déclaré que les équipements militaires livrés à Israël depuis le début de la guerre comprenaient « des véhicules blindés, des armements, des équipements de protection individuelle, des fournitures médicales, des munitions, et plus encore ».