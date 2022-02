Les USA prennent le contrôle de 7 milliards de dollars d’actifs de l’Afghanistan

Dans une manoeuvre très inhabituelle, Joe Biden a signé vendredi un décret permettant de prendre le contrôle des actifs de la banque centrale afghane déposés aux Etats-Unis, soit environ 7 milliards de dollars, qu’il veut réserver pour moitié à des familles de victimes du 11-Septembre.

Le président américain, utilisant les « pouvoirs économiques extraordinaires » que lui donne une loi de 1977, entend faire transférer ces actifs sur un compte bloqué de la Réserve fédérale de New York, une institution publique, a précisé la Maison Blanche.

« Le vol et la saisie de l’argent du peuple afghan détenu/gelé par les Etats-Unis représente le niveau le plus bas de décadence humaine et morale d’un pays et d’une nation », a réagi sur Twitter Mohammad Naeem, porte-parole des talibans.

Les actifs des banques centrales sont le plus souvent des titres financiers, des devises ou de l’or.

Joe Biden veut qu’une moitié de la somme soit réservée pour des demandes d’indemnisation déposées en particulier par des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001.