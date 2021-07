Les USA s’assurent de la sécurité des frontières tuniso-libyennes

Une source informée a révélé à la chaîne tv libyenne « 218News » que des entretiens téléphoniques « américano-libyens » ont eu lieu entre le lieutenant-général Mohamed Al-Haddad et le directeur des opérations d' »AFRICOM » au sujet des derniers développements en Tunisie et de la possibilité de leur impact sécuritaire sur la Libye, notamment en ce qui concerne la sécurisation des frontières et la possibilité d’infiltration de terroristes par celles-ci.

- Publicité-

La même source a évoqué aussi des entretiens « libyco-turcs », qui ont eu lieu entre le commandant de la région militaire de l’ouest, Oussama Juwaili, le commandant de la région militaire de Tripoli, Abdel Basset Marwan, et des responsables de la mission turque, sur l’impact des événements de Tunisie sur la région de l’ouest.

Dans le même contexte, la source a confirmé à « 218News » qu’il y a une tendance à augmenter les effectifs des forces en place sur la frontière avec la Tunisie et à déployer deux avions de reconnaissance dans la zone en lien avec les développements en Tunisie.