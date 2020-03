Les vacances du printemps auront lieu aux dates prescrites

Le ministère de l’Education a démenti les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la possibilité d’avancer d’une semaine les vacances du printemps après l’enregistrement d’un premier cas de coronavirus en Tunisie, soulignant que la situation sanitaire actuelle dans le pays n’est pas préoccupante et que rien ne justifierait une telle mesure.

Dans une déclaration à la TAP, son chargé de la communication a indiqué que si une telle décision s’avère nécessaire, elle sera décrétée par le gouvernement et en coordination avec le ministère de la Santé.

D’autre part, il a affirmé que le ministère de l’Education a pris un certain nombre de mesures pour empêcher la propagation du Coronavirus dans les écoles, en fournissant l’eau potable, le savon et les gels désinfectants dans tous les établissements scolaires et en exhortant les responsables à aérer et à nettoyer, constamment, les salles de classe.

Il a ajouté que le ministère de l’Education a également et en coordination avec les commissariats régionaux de l’éducation, organisé à l’intention des élèves des séances de sensibilisation aux mesures de prévention à adopter pour minimiser les risques de contamination dont, notamment, le respect des règles d’hygiène.

Le responsable a noté que le ministère de l’Education a créé des cellules de veille dans tous les commissariats régionaux pour prévenir la propagation du Coronavirus en plus d’une petite cellule de veille mise en place au ministère de l’Education pour assurer la coordination en permanence avec la cellule de crise du ministère de la Santé.