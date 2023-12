Les vêtements et les chaussures figurent parmi les produits promoteurs de la Tunisie en Afrique

L’étude sur l’offre exportable tunisienne dans le cadre de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) a révélé que le prêt-à-porter et les chaussures figurent parmi les produits promoteurs de la Tunisie en Afrique à moyen-terme (en 2027).

Cette étude a fait ressortir que certains produits ne seraient plus à fort potentiel (certains produits alimentaires, en papier et articles en céramiques…), qu’auparavant, et devraient être remplacés, tandis que le potentiel demeure le même pour d’autres (certains produits électriques, chimiques et minéraux …), a indiqué lotfi Hamza consultant en politiques économiques durant un atelier de restitution tenu vendredi, à Tunis.

Le Potentiel d’exportation inexploité de la Tunisie vers l’Afrique en 2027 est de l’ordre de 527 millions de dollars, soit 25 % de plus par rapport à l’exportation réelle actuelle, selon les documents présentés lors de cet atelier.

- Publicité-