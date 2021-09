Les viandes ovines et bovines jusqu’à 20% moins chères du 24 au 26 septembre

La société Ellouhoum a annoncé des réductions des prix de vente des viandes ovines et bovines, du 24 au 26 septembre 2021, pouvant aller jusqu’à 20% par rapport aux prix proposés actuellement, sur les marchés.

Cette offre sera disponible dans 3 points de vente de la société, à savoir le siège social d’Ellouhoum dans la région d’El Ouardia, le marché central et le point de vente situé à la rue de la Liberté à Tunis.

Les nouveaux prix proposés concerneront les différentes variétés de viande rouge, à savoir :

Viande bovine désossée : 22 dinars/kg, contre 24,500 d/kg

Viande ovine locale : 22 d/kg, contre 24,500 d/kg

Flanchet (petite poitrine) : 14 d/kg, contre 15,500 d/kg

Viande bovine filet : 27,500 d/kg, contre 30 d/kg

Viande bovine faux filet: 21,500 d/kg, contre 23,500 d/kg

viande bovine entrecôte : 21,500 d/kg, contre 23,500 d/kg

Le PDG de la société, Tarek Ben Jazia, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que la société a décidé de lancer cette nouvelle offre commerciale, suite au succès des dernières réductions décidées les 11 et 12 septembre.

Et d’ajouter que cette offre permettra à la société de jouer convenablement son rôle de régulateur et de contribuer à préserver le pouvoir d’achat du consommateur, en luttant contre les hausses des prix.

Il est à noter que la moyenne des prix de vente de la viande rouge en Tunisie varie entre 24 et 29 dinars, selon la qualité du produit.