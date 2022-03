Les villes ukrainiennes sous le feu russe, nouveaux pourparlers en vue

La Russie pilonnait mercredi une série de villes ukrainiennes, dont Kharkiv, deuxième ville du pays, alors que de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens semblaient se confirmer.

Au septième jour de l’invasion lancée par Vladimir Poutine, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, selon l’armée ukrainienne.

Après plusieurs bombardements au centre-ville mardi, qui ont fait au moins 21 morts selon le gouverneur régional, des frappes ont touché mercredi des bâtiments des forces de sécurité et de police, ainsi que l’université et la mairie de cette métropole de l’est de l’Ukraine, à 50 km de la frontière russe. Les services d’urgence ont recensé au moins quatre morts et neuf blessés.

Des bombardements ont également frappé la ville de Jitomir, à 150 km à l’ouest de Kiev. L’AFP a vu mercredi des habitants fouiller les décombres d’un petit marché et d’un quartier résidentiel. Au moins trois personnes ont été tuées et une dizaine blessées, selon des résidents.

Dans le sud, l’armée russe a affirmé contrôler totalement la ville de Kherson. Son maire, Igor Kolykhaïev, a évoqué une « catastrophe humanitaire », demandant l’aide des médias pour obtenir un « couloir humanitaire » afin d’évacuer les victimes et acheminer médicaments et nourriture. « Sinon la ville mourra », a-t-il écrit sur Facebook.

A Marioupol, plus à l’est, plus d’une centaine de personnes ont été blessées mardi dans des tirs russes, selon la mairie.

Si elle prend le contrôle de ce port-clé, l’armée russe peut assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de Crimée et celles venues des territoires séparatistes du Donbass plus au nord.

Dans ce contexte d’offensive généralisée, le porte-parole du Kremlin a annoncé qu’une délégation russe attendrait mercredi soir, dans un lieu indéterminé, « les négociateurs ukrainiens ».

Les autorités ukrainiennes n’ont pas confirmé la tenue de pourparlers, le ministre ukrainien des Affaires étrangères accusant Moscou d’émettre des « ultimatums ». Un négociateur ukrainien, David Arakhamia, a indiqué qu’elles auraient bien lieu, sans préciser de date ni d’endroit.

La télévision d’Etat bélarusse a elle dit que la rencontre doit avoir lieu mercredi au Bélarus.

De premières négociations lundi n’avaient donné aucun résultat tangible. Kiev réclamait l’arrêt immédiat de l’invasion, alors que Moscou semblait attendre une reddition.