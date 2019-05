Les vols sur la Tunisie ont repris à l’aéroport de Leeds Bradford

Le premier vol vers l’aéroport d’Enfidha, opéré à partir de l’aéroport de Leeds Bradford pour le compte de Thomas Cook, a décollé cette semaine, pour la première fois depuis quatre ans.

Le tour opérateur dispose de plus de 25 stations de vacances en Tunisie.

John Cunliffe, directeur de l’aviation et du commerce de l’aéroport de Leeds Bradford, a déclaré : “C’est fantastique de voir Enfidha comme destination au départ de l’aéroport de Leeds Bradford.

“La Tunisie est une destination de plus en plus populaire et nous pensons qu’elle le sera encore davantage auprès des habitants du Yorkshire. Nous avons hâte d’accueillir Nouvelair à l’aéroport de Leeds Bradford tout au long de l’été.

Les vols, assurés par Nouvelair pour le compte de Thomas Cook, se dérouleront une fois par semaine, le mardi, jusqu’au 24 septembre.