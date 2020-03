Les voyageurs de retour de France appelés à se conformer aux consignes d’auto-isolement

L’ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre D’Arvor a assuré, lors d’un entretien tenu jeudi 12 mars 2020, avec le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh que l’ambassade salue les mesures de prévention du gouvernement tunisien.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, vendredi 13 mars 2020, Olivier Poivre D’Arvor a indiqué que toutes les activités de l’Institut français à Tunis, dans les différentes régions de la Tunisie, seront suspendues.

L’ambassadeur a, par ailleurs, appelé les Français et les voyageurs venant de France à faire preuve de sang-froid, d’esprit de discipline individuelle et collective et à se conformer strictement dès leur arrivée en Tunisie aux consignes d’auto-isolement de 14 jours édictées par les autorités locales, pour la protection de tous et particulièrement des plus vulnérables.

Rappelons que l’ambassade de France a pris la décision de fermer l’ensemble des établissements scolaires français et à programme français homologués en Tunisie.