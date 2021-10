Les voyageurs en provenance de l’étranger dans le cadre d’un vol charter ne sont pas concernés par le confinement sanitaire obligatoire

Les voyageurs en provenance de l’étranger dans le cadre d’un vol charter sont exceptés d’un confinement sanitaire obligatoire, à condition d’appliquer le protocole imposé par le ministère du tourisme.

Le ministère de la santé a précisé, dans un communiqué rendu public mercredi au terme d’une réunion tenue entre les membres du comité scientifique de lutte contre le coronavirus et l’équipe à la salle des opérations chargée de la gestion de la pandémie covid-19, que l’exception concerne également les jeunes âgés de moins de 18 ans, et les personnes venues pour bénéficier de soins sanitaires, ainsi que ceux qui ont achevé le processus de vaccination et les enfants de moins de 12 ans. Des opérations de dépistage et des tests PCR sont également effectués au niveau des différents points de passages afin de détecter toute contamination et placer les cas infectés en confinement obligatoire, a rappelé la même source.