L’Espagne envoie la première cargaison d’aide Covid à la Tunisie

La première cargaison d’aide humanitaire offerte par les ministères espagnols de la Santé et des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération a quitté l’Espagne pour la Tunisie.

La cargaison d’aide comprend 100 000 tests antigéniques, 15 respirateurs de transport et d’urgence et 50 000 masques FFP2, don du ministère de la Santé, ainsi que 122 concentrateurs d’oxygène donnés par le ministère des Affaires étrangères. Il a quitté l’Espagne le 16 juillet et est destiné à lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19, qui frappe durement la Tunisie.

Un deuxième vol est prévu d’ici deux à trois semaines avec davantage de matériel médical et d’aide. Ce deuxième envoi contiendra 24 000 tests PCR, cinq concentrateurs d’oxygène, deux ventilateurs pour les soins intensifs, huit moniteurs de signes vitaux multiparamétriques et huit pompes à perfusion, tous essentiels à la lutte contre la Covid-19. L’ensemble de cette action humanitaire représente une valeur d’environ 1,1 million d’euros, dont environ 655 000 euros de matériel donnés par le ministère de la Santé et environ 450 000 euros donnés par le ministère des Affaires étrangères. Au total, il s’agit d’environ six tonnes de matériel médical.