L’Espagne vote dans un climat crispé

L’Espagne votait dimanche pour la quatrième fois en quatre ans dans un climat alourdi par la crise catalane et la montée de l’extrême droite qui prétend la résoudre par la manière forte.

En début d’après-midi, la participation était de 37,93%, soit 3,5 points de moins que lors des dernières élections le 28 avril.

Six mois après ce scrutin qu’il avait remporté sans majorité absolue, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a démandé aux 37 millions d’électeurs de lui donner un mandat clair pour mettre un terme à l’instabilité politique que connaît l’Espagne depuis 2015.

Après avoir voté, il a dit espérer “qu’à partir de demain, nous puissions (…) former un gouvernement et mettre l’Espagne en marche”. Mais tous les sondages indiquent qu’il ne disposera pas de cette majorité nette et qu’il devra se contenter d’un gouvernement minoritaire et de négocier des appuis au cas par cas au Parlement.

Les bureaux de vote ferment à 20H00 (19H00 GMT) et les résultats sont attendus deux heures plus tard environ.

D’après les enquêtes d’opinion, le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) perdrait plusieurs de ses 123 sièges, les conservateurs du Parti Populaire se remettraient du pire résultat de leur histoire (66 sièges), et Vox, le parti d’extrême droite entré au parlement en avril avec 24 sièges, deviendrait la troisième force, avec plus de 40 députés.