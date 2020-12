L’Espagnol Scentium ouvre un centre de production d’arômes à Tunis

Scentium, la division arômes du groupe Iberchem, a ouvert un nouveau centre de production à Tunis, pour mieux servir les clients locaux.

Située à côté des installations existantes du groupe Iberchem pour les parfums, la nouvelle filiale couvre près de 700 mètres carrés et est « entièrement équipée pour la production d’arômes liquides et en poudre ainsi que d’émulsions ».

Le site comprend une usine de production, deux entrepôts, de « vastes » installations de laboratoire et des bureaux administratifs.

Le groupe Iberchem fait désormais partie du groupe Croda, qui vient d’être racheté par la société de chimie de spécialité dans le cadre d’une transaction de 820 millions d’euros.

« Notre nouveau centre d’arômes à Tunis témoigne de la croissance substantielle que Scentium a connue ces dernières années, tant au niveau local que mondial », a déclaré José Manuel Mateos, directeur général de Scentium.

« Il représente une pierre angulaire de notre plan d’expansion mondiale. Il nous permettra d’offrir des délais de production et de livraison plus rapides à nos clients locaux, qui étaient auparavant pris en charge depuis notre siège social en Espagne. Il leur fournira également une assistance commerciale et technique supplémentaire ».

Tarek Kort, directeur technique de Scentium Tunisie, a ajouté : « Notre nouvelle filiale… bénéficie d’installations de laboratoire modernes avec des salles de dégustation et des laboratoires d’application. Tout l’espace, y compris les bureaux administratifs, comprend une pièce supplémentaire pour faire face à la croissance prévue de l’entreprise ».

Plus tôt cette année, le groupe Iberchem avait annoncé la création d’Iberchem Afrique du Sud, regroupant les équipes d’Iberchem, Scentium et Versachem en une seule entité.