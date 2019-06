L’Espérance championne d’Afrique à l’issue d’un match arrêté à la 63ème minute

L’Espérance ST a conservé la Ligue des champions d’Afrique de football en battant le WA Casablanca (1-0), après une fin en queue de poisson de la finale retour, arrêtée définitivement à la 63 au terme de 84 longues minutes de palabres par l’arbitre gambien Bakari Gassama suite à des protestations du club marocain sur un but invalidé pour une position d’hors jeu, vendredi soir à Radès.

Les joueurs du Widad, menés 1 à 0 après le but de Youssef Belaili à la 41, ont refusé de reprendre le jeu, exigeant de recourir à la VAR pour vérifier la validité du but, mais apparemment une panne technique n’a pu permettre de donner suite à cette requête.

Les discussions ont duré plus d’une heure, entre les joueurs des deux équipes, les arbitres, les dirigeants des deux camps et les responsables de la CAF. Le match a d’abord été annoncé interrompu puis après une longue période d’incertitude, l’arbitre enlevait sa veste de survêtement et sifflait la fin de la rencontre. Résultat : victoire et trophée pour l’Espérance Tunis. Devant leur public qui explosait de joie, les joueurs tunisiens pouvaient fêter leur deuxième succès d’affilée dans la compétition. A ce moment-là, la dimension sportive s’était déjà évaporée et seule subsistait l’impression d’un amateurisme coupable des organisateurs, commente le journal L’Equipe.