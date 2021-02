L’Espérance pour une bonne entame de sa nouvelle campagne africaine

L’Espérance sportive de Tunis abordera demain samedi la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, en affrontant sur la pelouse du stade Hamadi Agrebi de Radès, la formation sénégalaise de Teungueth pour le compte de la première journée du groupe D.

La formation tunisienne table sur une première victoire pour bien se lancer dans cette nouvelle campagne africaine et espérer miser sur la première place du classement de son groupe. Un groupe D dit « groupe de la mort » dans lequel l’Espérance de Tunis évoluera aux côtés du Zamalek d’Egypte, du MC Alger et des Sénégalais de Teungueth.

En effet, les « sang et or » se présentent comme favoris pour l’obtention de l’un des deux billets pour les quarts de finale de la compétition, notamment que l’ES Tunis a remporté deux des trois dernières éditions.

Pour ce faire, le coach espérantiste Mouine Chaabani pourra compter lors de premier match sur la force et les capacités techniques de ses poulains, surtout en milieu de terrain et en attaque qui constituent les points forts de l’équipe.

Et bien que la mission semble à la portée des coéquipiers de Fousseiney Coulibaly, la vigilance demeure de mise face à une formation sénégalaise ayant éliminé lors du 2e tour préliminaire le Raja de Casablanca et compte tenu de leur laborieuse qualification lors du même tour face aux les Libyens d’Al Ahli de Benghazi.

Le club tunisois aura, néanmoins, le moral au beau fixe après avoir consolidé son leadership de la Ligue 1 (champion d’automne), en réalisant cinq victoires successives dont la dernière dimanche dernier aux dépens de l’ES Métlaoui (2-1).

L’ES Tunis a entamé sa préparation en prévision du match de samedi, depuis mardi, dans son fief, au parc Hassen Belkhoja. Un grand volet des entrainements à été dédié aux exercices technico-tactiques, vu que la formation enregistrera le retour des blessés Taha Yassine Khénissi et Abderrahmane Meziane.

Par contre, la participation du Libyen Hamdou El Houni demeure incertaine, du fait que ce dernier poursuit encore sa phase de rééducation. Son retour pourrait probablement intervenir à l’occasion de la 3e journée de la phase de poule, face au Zamalek d’Egypte.

Le portier espérantiste Moez Ben Cherifia brillera, lui aussi, par son absence. Les trois gardiens figurant sur la liste de Chaabani sont: Farouk Ben Mustapha, Sedki Debchi et Wassim Karoui.

S’agissant de la formation sénégalaise, il est à noter que Teungueth qui découvre la compétition, fera son baptême du feu ce samedi. Le match s’annonce comme un challenge de taille pour le jeune entraîneur du TFC, Youssouph Dabo qui aura à cœur de bien démarrer cette campagne.

Teungueth occupe actuellement la 2eme place du classement du championnat sénégalais avec 11 points pour six matches disputés, à deux longueurs du leader.

La Confédération Africaine de Football (CAF) avait, rappelle-t-on, désigné l’arbitre kenyan Peter Waweru pour diriger la rencontre qui débutera à 14h00.

