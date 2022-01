L’Est des Etats-Unis frappé par une « tempête hivernale majeure »

Des millions d’Américains se sont mis à l’abri, dimanche 16 janvier, pour se protéger d’une tempête qui touche l’Est du pays.

« Une tempête hivernale majeure frappera l’Est des Etats-Unis entre dimanche et lundi », avait averti le National Weather Service (NWS), expliquant que jusqu’à 30 centimètres de neige pourraient recouvrir une zone qui va du Tennessee et de la Géorgie, dans le Sud-est, au Vermont et à l’Etat de New York, dans le Nord-Est, accompagnés de vents forts et de pluies verglaçantes. Les vents, notamment, pourraient attendre la force d’un ouragan sur la côte atlantique, a encore prévenu le NWS.