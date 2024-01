L’Hôpital universitaire « Sahloul » accrédité INEAS pour sa démarche qualité

L’’hôpital universitaire » Sahloul » à Sousse vient d’être accrédité par l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS) pour son engagement, depuis quatre ans, dans démarche de la qualité des services et de la sécurité des soins pour un meilleur service rendu aux patients.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé, l’’hôpital universitaire « Sahloul » est le premier établissement hospitalo-universitaire public accrédité conformément aux normes inscrites dans le manuel d’accréditation dans le domaine de la santé.

Lors d’une cérémonie organisée mardi au siège de l’INEAS pour remettre le certificat d’accréditation au directeur général de l’hôpital » Sahloul « , le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a souligné l’importance de promouvoir la qualité et la sécurité des soins à travers l’accréditation pour un meilleur service rendu au patient selon les normes internationales.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la nécessité de garantir une bonne gestion des ressources humaines et financières des établissements publics de santé saluant les efforts de tous les professionnels de la santé à l’hôpital » Sahloul » à Sousse.

- Publicité-