L’état des installations sportives et les résultats des équipes nationales au centre d’un entretien du Chef de l’Etat avec le ministre de la Jeunesse et des Sports

L’état d’un certain nombre d’installations sportives et les résultats des équipes nationales ont fait l’objet d’une réunion tenue vendredi soir par le président de la République, Kais Saied, au Palais de Carthage, avec le ministre de la Jeunesse et Sports, Kamel Déguiche.

L’entretien a également porté sur les activités du ministère en général et l’état d’un certain nombre d’installations sportives qui « ont besoin d’être restaurées ou qui sont inexploitées en raison de nombreux dépassements et de la corruption », selon un communiqué publié par la Présidence de la République.

Le Chef de l’Etat a, à ce propos, indiqué que d’énormes sommes d’argent sont allouées aux équipes nationale alors que les résultats ont été décevants, soulignant que « celui qui prend part à une manifestation régionale ou internationale en quête d’un contrat ou qui participe à une compétition avec l’esprit de vaincu ne peut jamais réussir ».

Il a indiqué que celui qui se cache et tente d’influencer, même en dehors des structures officielles, les choix des fédérations et de leurs présidents en payant de l’argent et en concluant des alliances suspectes, ne peut se dérober de ses responsabilités. Ceci en plus des réseaux de courtage qui coûtent au groupe national des milliards de devises étrangères.

Le président Kais Saied a également évoqué certains athlètes tunisiens ayant marqué l’histoire du sport tunisien qui « s’entraînaient dans des maisons de jeunes et obtenaient de bien meilleurs résultats que ceux qui s’entraînent à l’étranger ou dans les hôtels de luxe ».

Le chef de l’Etat a souligné qu’à une certaine époque, les infrastructures étaient disponibles dans les quartiers, mais il n’y avait pas d’équipements appropriés, ajoutant que plusieurs héros sont issus de ces quartiers et étaient imbus de patriotisme malgré le manque de moyens. Cependant, aujourd’hui, a-t-il ajouté, les meilleurs équipements sont disponibles mais les espaces sportifs sont absents, à cause des plans d’aménagements urbains qui ne prennent pas en considération l’importance de la pratique du sport.

Sur un autre plan, le président de la République a appelé à remplacer le nom donné de la Coupe de Tunisie de football par « la Coupe de Tunisie » au lieu de « la Coupe du Président », soulignant que « l’ère de la personnalisation du pouvoir est révolue », selon le communiqué.

La Fédération tunisienne de football avait publié il y a deux jours un communiqué sur le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la coupe de Tunisie sous le nom « Coupe du Président ».

En 2019, la fédération tunisienne avait décidé de bâptiser les cinq dernières éditions de la coupe de Tunisie aux noms de personnalités nationales et de dirigeants politiques qui avaient joué un rôle dans l’indépendance du pays.

