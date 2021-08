L’état d’exception s’étendrait jusqu’à 6 mois, selon Maghzaoui

Le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhaier Maghzaoui, a affirmé, jeudi, que 30 jours ne suffisent pas pour mener des réformes, estimant que le président de la République, Kais Saied prolongera l’état d’exception jusqu’à six mois.

Intervenant sur Mosaïque Fm , il a souligné la nécessité de réussir les réformes, d’organiser des élections anticipées et d’introduire d’ « authentiques amendements dans la Constitution ».

Ila souligné que le chef de l’Etat est tenu de présenter une feuille de route et de former un gouvernement dans les plus brefs délais, afin de rassurer les Tunisiens affirmant que « Saied n’est pas un général, mais un président élu ».