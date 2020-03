L’Etat doit s’acquitter de ses obligations d’imposer le confinement général, selon des partis politiques

Sept partis politiques ont estimé que l’étape que traverse le pays requiert des mesures exceptionnelles pour sauver des vies et lutter contre la propagation du Coronavirus en Tunisie.

“Cet objectif ne peut être atteint que si l’Etat s’acquitte de ses obligations d’imposer l’application des mesures prises dans ce sens”, ont ajouté les partis dans un communiqué commun rendu public lundi.

Les signataires du communiqué ont appelé à la nécessité d’appliquer la mesure de confinement d’une manière drastique, d’installer des hôpitaux de terrain par l’armée et de mobiliser des services publics et privés pour l’application du confinement sanitaire obligatoire en suivant les instructions du ministère de la Santé.

Les sept partis exhortent les Tunisiens à se conformer aux réglementations de confinement et de suivre les directives du ministère de la Santé pour circonscrire l’épidémie.

Les signataires du communiqué sont: Al Joumhouri, le Courant populaire, le Parti des travailleurs, le mouvement Baath, le Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU), le mouvement Tunisie en avant et le Parti national démocratique socialiste.

Sur un autre plan, les sept partis ont appelé le gouvernement à la généralisation de la mesure de suspension de remboursement des crédits à tous les salariés et les retraités sans plafond et sans intérêts.

Ils demandent également la préconisation d’un programme pour garantir une bonne saison agricole, l’octroi aux agriculteurs des moyens nécessaires et la suspension du remboursement de leurs crédits.

Les partis réclament en outre l’institution d’un impôt sur les grandes fortunes et d’un impôt sur les bénéfices des sociétés pétrolières, des banques et sociétés de télécommunications et des grandes surfaces.

Ils exigent en outre que les entreprises qui bénéficieront des mesures annoncées par le gouvernement de payer les salaires des ouvriers et des fonctionnaires.