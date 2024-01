L’état d’urgence en Tunisie prolongé jusqu’au 31 décembre 2024

L’état d’urgence en Tunisie a été prolongé pour une durée de onze mois à compter du 31 janvier 2024.

En vertu du décret présidentiel n°97 en date du 30 janvier courant, l’état d’urgence est prolongé jusqu’au 31 décembre janvier 2024 sur l’ensemble du territoire.

Fin novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété à la suite d’une attaque terroriste contre un bus de la Garde présidentielle survenue à Tunis et ayant fait 12 morts et 16 blessés.

Depuis cette attaque, l’état d’urgence a été prolongé à plusieurs reprises et pour des périodes variables.

