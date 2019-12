L’Etat prendra en charge 3% des prêts octroyés aux PME

Le chef du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Youssef Chahed a signé, mardi, le décret gouvernemental relatif à la fixation des conditions et procédures de la prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissements et le taux moyen du marché monétaire (TMM), à hauteur de 3%.

Cette mesure couvre les crédits d’investissements octroyés par les banques et les institutions financières aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle leur permettra de bénéficier des financements nécessaires pour accroître leurs activités, indique un communiqué publié sur la page Facebook de la Présidence du Gouvernement.

Ce décret s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la loi n°2019-47 du 03 Juin 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement. Elle cible les PME exerçant dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, des finances, de la promotion immobilière ainsi que de l’énergie et des mines.

L’objectif est d’alléger les charges financières des crédits d’investissements contractés par les PME, de manière à améliorer leur rentabilité et inciter les banques à les financer.

Une commission de pilotage relevant du ministère de l’Industrie et des PME sera chargée de l’application de ce décret.