L’Etat tunisien bloque le redressement de la BTK qui devient bénéficiaire

La BTK devait être rachetée par l’Etat tunisien à l’euro symbolique suite à un audit de l’actionnaire français qu’était la BPCE, jusqu’à ce que l’ancien ministre des Finances se rende compte du gouffre financier à combler en provisions (80 MDT, sans compter le passif) pour remettre la banque sur pied. Fin 2021 et au même prix, le groupe tunisien Elloumi finit par prendre le contrôle de l’ancienne filiale tunisienne du groupe français BPCE.

Une banque qui se redresse

Fin 2022, la BTK Bank revenait de loin, puisqu’elle n’avait plus affiché de bénéfices depuis l’année 2015 au terme de laquelle la BTK avait réalisé un gain de 8,3 MDT (millions de dinars), et affichait un bénéfice net de 7,6 MDT. Les résultats provisoires 2023, en cours d’audit, confirment ce redressement de la situation avec même des niveaux, jugés historiques par le DG, de certains indicateurs intermédiaires.

A fin juin 2023, et après la décélération des engagements de la banque en 2021, ces derniers remontaient à plus de 1,775 Milliard DT pour finir l’exercice à 1,724 Mds DT. La fin de l’année dernière devrait signer une baisse du niveau des créances douteuses qui passe de 534 627mTND au 31 décembre 2020, à 337 564 TND, trois ans plus tard. Et aussi, une amélioration du Taux CDL qui passe de 34,04% fin décembre 2020 à 19,25% fin décembre 2023. Et hormis le ratio de solvabilité, les autres ratios réglementaires et les normes prudentielles sont respectés, comme celui du taux de couverture des actifs classés à fin décembre 2023 qui est de l’ordre de 70 %.

Blocage prémédité au sommet

Produit de la BTK où il s’occupait de l’audit et même assuré l’intérim en DG, l’actuel DG Lassaad Ben Romdhane estime qu’avec le groupe Elloumi, la banque entre dans une nouvelle ère. « L’augmentation de capital n’a pas encore été faite, c’est vrai, mais nous ne restons pas les bras croisés. Nous sommes encore dans une situation d’infraction par rapport aux ratios règlementaires, mais avons engagé notre processus de transformation », dit-il avec franchise et transparence.

Entretemps, rappelle-t-il, l’actionnaire majoritaire avait d’abord réévalué ses actifs pour mettre la banque en-dehors de l’article 388 du CSC et redresser comptablement ses fonds propres, et enregistré le rachat des crédits de la BPCE, avant de convoquer une AGE pour décider de l’augmentation du capital d’un montant de 200 MDT, dont 150 MDT en fonds propres du groupe Elloumi. L’AGE était restée ouverte pendant 18 mois, pour s’entendre par la suite refuser l’augmentation par les deux autres actionnaires institutionnels qui ont la minorité de blocage en AGE, malgré les 60 % de l’actionnaire privé. En juin 2023, la BTK convoque une nouvelle AGE, et a proposé une augmentation de capital, au minima de 100 MDT qui lui permettrait de respecter les ratios réglementaires. Et c’est de nouveau un refus des Etats tunisien et koweitien, qui demandaient plus de temps pour étudier le dossier, et officieusement pour passer en revue, sur audit au cas par cas, de toutes les anciennes banques de développements transformées en banques universelles.

Et on rappelle, à ce sujet, cette remarque du chef du gouvernement devant son chef qui affirmait ne plus rien céder, disant que « nous connaissons qui ils sont ». La remarque peut être anodine. Mais elle pourrait aussi signifier, à notre avis, l’existence d’un malentendu entre le gouvernement et l’actionnaire de la BTK

« Juridiquement, tous les ratios de la banque sont aux normes », affirme le DG de la BTK, « mais, sur le volet prudentiel, pour le calcul de notre ratio de solvabilité par la BCT, la réévaluation de nos actifs n’est pas intégrée par prudence ». Et selon Lassaad Ben Romdhane, qui affirme parler au nom de l’actionnaire majoritaire, « c’est à la BCT de jouer son rôle, et faire preuve de souplesse pour résoudre le problème et redresser la situation de la banque ». Et cette situation, jusque-là tolérée par la BCT qui connaît les dessous de la situation et maîtrise les tenants et les aboutissants de toute l’affaire, pose pourtant problème à la BTK avec les bailleurs de fonds internationaux et les correspondants de la banque.

« Avec le temps, va, tout s’en va ». Mais « on peut redresser la banque »

Tout ceci dit et expliqué par le DG de la BTK qui continue de travailler plus ou moins sereinement, « nous sommes déjà entrés dans le processus de transformation de la banque, qui commence déjà à donner ses premiers résultats » affirme Lassaad Ben Romdhane. Et il cite ainsi la réduction des pertes en 2021, la réalisation du premier bénéfice en 2022 après 5 années de pertes, et la confirmation de cette tendance pour 2023.

Pour cet exercice justement, il parle d’un « niveau record », de chiffre d’affaires de 190 MDT, un PNB de plus de 90 MDT « pour la 1ère fois », un résultat d’exploitation, provisoire de la BTK qui serait de 10 MDT, contre 8 MDT pour 2022, un bénéfice qui dépasserait les 7,6 MDT de 2022 et « tous nos ratios sont en amélioration, bien qu’on soit en phase d’investissement ( Mise à jour du SI Sopra et la banque digitale et l’extension du réseau à 80 agences), comme les 70 % de taux de couverture, mais pas encore pour les 19 % de taux de créances classées », précise-t-il. Et d’ajouter, avec l’assurance d’un auditeur et le peu d’optimisme d’un banquier privé en Tunisie, que « avec le temps, si on nous en donne malgré la non-réalisation de l’augmentation du capital, on peut redresser la situation » de la BTK où, Faouzi Elloumi qui installe son bureau personnel au siège de la banque, « ne prend aucune décision » explique son DG pour rassurer. Et il ajoute que « les engagements de la banque auprès du groupe Elloumi ne dépassent pas les 28 MDT avec les conditions du marché pour un groupe qui représente un actif sain, pour respecter le ratio réglementaire de concentration ».

Que veut faire la BTK des Elloumi ?

Plus à l’aise, Lassaad Ben Romdhane nous parle enfin de la stratégie de la BTK. « Devenir une banque de référence dans un laps de temps de 5 ans. On travaille d’abord, sur la diversification de notre activité, en offres locales et des ambitions internationales, pour être là où le groupe Elloumi se trouve ». Et il cite notamment le cas d’une convention de partenariat technique avec une banque nouvellement créée en Guinée, la SFCI Bank entrée en exploitation en juin dernier avec l’assistance de la BTK. Il parle aussi de l’ambition d’une présence en France en bureau de représentation ou de paiement pour cibler les TRE et développer la dimension internationale.