L’Etat tunisien est un et indivisible, affirme Saied

Le président de la République, Kais Saied a conféré, jeudi au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

L’entretien a porté sur l’avancement des activités du gouvernement ces derniers jours. Le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’une plus grande coordination entre tous les ministères, car chaque secteur est lié à de nombreux autres secteurs et l’Etat tunisien est un et indivisible.

Autre nécessité sur laquelle le président de la République a mis l’accent, celle pour chaque responsable de se sentir à chaque instant au service de l’Etat tunisien et de la communauté nationale, et de servir d’exemple en matière de discipline et d’austérité, que ce soit dans son travail ou en dehors.

D’autre part, le président de la République a souligné le rôle social de l’État, affirmant que la Tunisie n’acceptera aucun diktat de quelque partie que ce soit, car les solutions doivent émaner de la volonté populaire tunisienne et être purement tunisiennes et au service de la majorité appauvrie, qui a souffert et souffre encore de la misère et de l’indigence. Il a indiqué que les déclarations qui viennent de l’étranger n’engagent que ceux qui les font, et nul n’a le droit d’obliger l’Etat à ce que son peuple n’accepte pas, de même qu’aucune partie en Tunisie n’a le droit d’agir à rebours de la politique fixée par le président de la République.

Le chef de l’Etat a également souligné que quiconque pense encore travailler à l’enseigne de l’ancienne Constitution se trompe d’histoire, et que celui qui veut s’asseoir entre deux chaises a intérêt à n’exercer aucune responsabilité.