-« L’Etat tunisien ne renoncera pas à son rôle social », a réitéré le président de la République, Kaïs Saïed, lors de sa rencontre mercredi, au palais de Carthage, avec la ministre des Finances, Sihem Nemsia et la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb.

« Ceux qui se sont révoltés contre l’injustice et le despotisme sont les pauvres et les indigents », a-t-il martelé en allusion aux émeutes du pain de janvier 1984 qui se sont déclenchées suite à la levée des subventions des céréales et dérivés.

« Certaines parties aspirent encore, à supprimer ces subventions et veulent priver les personnes nécessiteuses du soutien de l’Etat. Ces parties ont aujourd’hui de la nostalgie pour de telles émeutes lors desquelles des centaines de martyrs sont tombés », a-t-il ajouté.

Selon le chef de l’Etat, certains œuvrent à lever les subventions de différentes manières, soulignant qu' »il ne restera pas les bras croisés devant ces pratiques et qu’il s’emploiera à satisfaire les revendications du peuple en matière de justice sociale ».

Soulignant son attachement à la justice sociale, le président de la République a affirmé la nécessité de rétablir le rôle social de l’Etat, de redresser la situation des entreprises et des établissements publics et de les protéger contre ceux qui veulent les détruire « .

Evoquant, à ce titre, les exemples de la Société tunisienne de Sidérurgie (El Fouladh) et de la Société tunisienne de l’Industrie Laitière (STIL), Saïed a insisté sur l’impératif d’assainir les entreprises publiques et de leur redonner la place qui leur revient dans l’économie nationale.

« L’objectif étant de réaliser la justice sociale. L’Etat protégera ceux qui s’enrichissent dans le respect de la loi, mais il sera ferme envers ceux qui n’acceptent pas la reddition des comptes » a-t-il ajouté..