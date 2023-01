Ce mardi 3 janvier 2023, l’euro comme la livre ont perdu la côte face au dollar, des investisseurs encaissant leurs bénéfices à la réouverture des marchés après des gains marqués pour les deux devises en décembre.

Vers 09H05 GMT (10H05 à Paris), l’euro perdait 1,21% à 1,0539 dollar et la livre 1,15% à 1,1909 dollar. Le yen restait stable (+0,12% à 130,66 yens) et profitait des spéculations sur un possible resserrement de la politique monétaire au Japon.