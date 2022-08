L’euro passe sous le seuil de la parité avec le dollar

La monnaie européenne est passée lundi 22 août sous le seuil de la parité avec le dollar. L’euro a perdu 0,84%, passant à 0,9951 dollar, un niveau plus vu depuis l’année de sa mise en circulation en 2002. La monnaie européenne était déjà descendue une première fois sous la parité mi-juillet. En réalité, ce n’est pas tant l’euro qui baisse que le dollar qui monte. Guerre en Ukraine, dépendance aux hydrocarbures russes, menace de récession en Europe et tours de vis de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout cela explique pourquoi l’euro est au plus bas.

L’Europe est fragilisée par sa proximité géographique avec la guerre en Ukraine et par sa dépendance au pétrole et au gaz russes. En cette période d’incertitude, le dollar retrouve ainsi depuis plusieurs mois son statut de valeur refuge, ce qui explique son renforcement face à l’euro.

La monnaie européenne n’est pas la seule concernée. Le Royaume-Uni est également pris dans cette crise et la livre sterling ne faisait guère mieux que l’euro lundi face au billet vert. Elle flirtait avec son niveau de mars 2020, aux premiers jours de la pandémie, à 1,1760 dollar pour une livre. Et les incertitudes ne risquent pas de se dissiper de si tôt. « L’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’Europe est partie pour rester là », prévient Kit Juckes, analyste chez Société générale à l’AFP.

La crise énergétique que connaît l’Europe alimente aussi les craintes d’une récession. « Cela augmente le risque d’un ralentissement économique significatif d’ici la fin de l’année » en zone euro, estime Shaun Osborne, de Scotiabank.

Une des conséquences de la hausse des prix de l’énergie est l’inflation en Europe. Elle avait commencé a grimpé avec la reprise de l’économie post-Covid-19, et s’est accentuée avec le début de l’invasion russe en Ukraine. Elle a atteint 8,9% en juillet 2022 dans la zone euro. En Allemagne, elle pourrait « dépasser 10% dans les mois à venir », préviennent Les Echos. La hausse des prix de l’énergie qu’a provoquée le conflit pénalise particulièrement la puissante industrie allemande. La croissance en Allemagne est restée nulle au deuxième trimestre, plombée par l’accélération de l’inflation dans le sillage de la guerre en Ukraine, qui pèse sur le pouvoir d’achat et l’activité industrielle, selon l’Institut statistique allemand Destatis.

L’incertitude encourage les investisseurs à se tourner vers le dollar. Pour ne rien arranger, la dominance du cours du billet vert sur l’euro forme un cercle vicieux. Le coût des importations augmente pour les Européens dotés d’une monnaie moins forte, notamment celui du pétrole, fixé en dollars. En six mois, la hausse des prix du brut a atteint 66 % en dollar, mais 78 % en euro, remarque Le Figaro. Ce qui accentue encore l’inflation pour les ménages et les entreprises.