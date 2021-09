L’Europe au bord de la crise énergétique

En Europe, le prix du gaz a augmenté de plus de 250% depuis janvier. Mais ça c’est une moyenne, parce que si l’on regarde pays par pays, ça donne le vertige. Au Royaume-Uni par exemple, c’est +500% et dans le sillage du gaz, l’électricité atteint elle aussi aujourd’hui des niveaux historiques, note France Info.

Cela s’explique d’abord par une explosion mondiale de la demande de gaz et d’électricité, liée à la reprise économique après le Covid qui s’est produite presque partout en même temps. Ensuite, par des perturbations météo : les énergies renouvelables n’ont pas pu prendre le relais comme elles l’auraient dû. L’éolien par exemple a été très perturbé ces derniers mois, il n’y a quasiment pas eu de vent en Europe. Les producteurs ont donc du relancer des centrales à charbon ou faire fonctionner plus longtemps les centrales à gaz. Mécaniquement, ils ont émis plus de CO2, donc ils ont dû payer plus de droits d’émission, des droits qui eux aussi sont de plus en plus élevés, on est à 62 euros la tonne.

À tout cela s’ajoute le jeu pas très clair de la Russie, l’un des premiers fournisseurs de gaz en Europe. Gazprom est soupçonné d’avoir volontairement réduit ses approvisionnements de gaz qui passent par l’Ukraine pour pousser l’Allemagne à approuver plus rapidement l’entrée en service du gazoduc Nord Stream 2, qui lui passe par la mer Baltique.