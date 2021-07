Selon le site «Air journal», « Le Conseil de l’UE a donné son feu vert à quatre accords aériens entre l’Union européenne et la Tunisie, l’Arménie et l’Ukraine plus le Qatar, permettant dans les trois premiers cas l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes ». Et la même source de préciser que « Les trois accords de voisinage supprimeront les restrictions d’accès aux marchés pour les pays voisins de l’UE, et associeront ces pays au marché intérieur de l’aviation de l’UE ».

- Publicité-