L’Europe régule l’intelligence artificielle

Après plus de deux ans de négociations entre le Parlement européen et les États membres, l’Union européenne est parvenue à se doter d’un cadre juridique complet pour encadrer l’intelligence artificielle (IA), a indiqué Le Parisien.

« Trouver l’équilibre entre sécurité des utilisateurs et innovation des start-up, dans le respect des droits fondamentaux et des valeurs européennes, n’était pas chose aisée, mais nous y sommes parvenus », s’est félicité dans un communiqué le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton. En avril 2021, lorsque ce dernier avait présenté sa proposition de loi, ChatGPT n’existait pas encore. Depuis, les nouvelles intelligences artificielles ont été intégrées dans les négociations.

Il n’est pas facile de réguler les dérives de l’IA sans freiner l’innovation. Mais les eurodéputés et les États membres ont réussi à se mettre d’accord pour imposer aux modèles de type GPT un minimum de transparence sur leurs algorithmes et bases de données. Seules les intelligences artificielles particulièrement élaborées sont soumises à des restrictions supplémentaires.

