L’évacuation du reste des Tunisiens bloqués à l’étranger et la situation en Libye au centre d’un entretien Saied-Erray

L’évacuation du reste des Tunisiens bloqués à l’étranger et la situation en Libye ont été au centre d’un entretien mardi au palais de Carthage entre le président de la République kais Saied et le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray.

Cité dans un communiqué de la présidence, le ministre des Affaires étrangères a affirmé avoir discuté avec le chef de l’Etat des derniers développements survenus à l’échelle régionale et internationale notamment en Libye.

A cette occasion, le président Kais Saied a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à la légitimité internationale et à la nécessité de respecter le choix du peuple libyen, soulignant l’opposition de la Tunisie à toute atteinte à l’unité libyenne.

” Le règlement politique de la crise libyenne, loin de toute ingérence étrangère est la seule solution “, a insisté le chef de l’Etat, cité dans le même communiqué.

Sur un autre plan, Noureddine Erray a souligné que l’entrevue a porté également sur l’incident survenu récemment au consulat de Tunisie à Munich. A cette occasion, le chef de l’Etat a ordonné l’ouverture d’une enquête urgente pour déterminer les responsabilités.

Pour rappel, le Ministère des Affaires sociales et le ministère des Affaires étrangères avaient ouvert une enquête administrative concernant l’agression présumée par le consul de l’attachée sociale du consulat de Tunisie à Munich (Allemagne).

Selon Abderraouf Jemal, directeur général de l’observatoire national de la migration (ONM), joint au téléphone par la Tap, l’enquête devait déterminer les responsabilités et les circonstances de cette agression.