L’ex chef de l’armée israélienne Kohavi veut que  l’enquête sur le 7 octobre concerne ses décisions

L’ancien chef d’état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, a reconnu lundi que ses actions en tant que général en chef de l’armée devront être examinées dans le cadre de l’enquête sur les échecs qui ont permis au Hamas de contourner, le 7 octobre, la barrière frontalière israélienne de haute technologie et l’attaque massive qui s’en est suivie.

Pour la première fois depuis le début de la guerre, Kohavi s’est exprimé publiquement lors d’un événement commémoratif : « Je suis responsable des décisions et des actions prises au sein de l’armée israélienne pendant mon mandat de chef d’état-major, et je me demande constamment ce que nous aurions pu faire différemment », a-t-il dit.

Ila ajouté qu’Israël devra « réexaminer la perception de la guerre et de la sécurité, ainsi que celle de la paix et des accords ».

« Ce n’est pas la guerre d’indépendance, mais nous devrons définir et ressusciter les objectifs nationaux et leur ordre de priorité, et nous rappeler que la sécurité est la condition première et nécessaire de notre existence ici », a-t-il affirmé.