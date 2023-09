L’ex-ministre du Transport, Abdelkarim Harouni, écroué

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier a décidé, lundi soir, « d’écrouer sans interrogatoire » l’ex- ministre du Transport, Abdelkrim Harouni, ainsi que deux anciens responsables d’entreprises publiques.

C’est qu’on vient d’apprendre de l’avocat Samir Dilou qui a ajouté que la décision du juge d’instruction survient sur fond d’une affaire en rapport avec la période lors de laquelle Harouni avait été chargé du portefeuille du transport entre décembre 2011 et janvier 2014.

Interrogé par l’agence TAP sur les dessous de cette affaire, Me Dilou s’est abstenu de tout commentaire, se contentant de préciser que l’enquête avec les personnes visées par la décision du juge d’instruction, en l’occurrence, Abdelkrim Harouni, Moncef Mattoussi et Habib Mallouah « n’a pas eu lieu ».

Me Dilou a, en contrepartie, indiqué qu’il a été décidé de maintenir en état de liberté les deux ex-ministres, Mohamed Amine Chakhari (ministre de l’Industrie de décembre 2011 à mars 2013) et Salem Miladi (ministre des Transports du 1er juillet 2011 à 24 décembre 2011).

Pour rappel, le 5 septembre courant, Abdelkrim Harouni, président du Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha et ancien ministre, a été assigné à résidence avant d’être arrêté il y a quelques jours.

Malgré de nombreuses tentatives, l’agence TAP n’est pas parvenue jusqu’à 19h00 à recueillir plus d’informations sur l’affaire en question auprès des responsables du pôle judiciaire économique et financier

- Publicité-