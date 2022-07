L’examen de la stratégie de fabrication des vaccins en Tunisie au centre d’une séance de travail au ministère de la santé

L’examen de la stratégie de fabrication des vaccins en Tunisie était au centre d’une séance de travail tenue vendredi au siège du ministère de la santé. La réunion a été tenue avec des représentants du bureau d’études chargé d’élaborer une étude sur l’efficacité de fabrication des vaccins. Le bureau d’étude a présenté un rapport final sur les différents aspects relatifs à la mise en place d’un projet de fabrication des vaccins et les mécanismes proposés pour le réaliser dans les plus brefs délais, indique un communiqué du ministère de la santé rendu public. Le ministre de la santé Ali Mrabet a souligné à cette occasion l’importance du projet de fabrication des vaccins et des médicaments.

C’est un projet qui consolidera la place économique de la Tunisie et aura un impact positif sur le secteur de la santé, a ajouté le ministre. L’organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé en mois de février dernier la sélection de six pays dont la Tunisie pour avoir une technologie développée permettant l’ouverture des centres de production des vaccins contre le coronavirus.