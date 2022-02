L’exode des médecins tunisiens est plus massif qu’estimé

Le secrétaire général de l’ordre national des médecins, Nizar Laadhari, a fait savoir, vendredi, que le nombre de médecins tunisiens qui ont quitté le pays est supérieur à celui déclaré par l’Ordre des médecins.

Il a expliqué, dans une déclaration à la TAP, que l’Ordre se base sur le nombre d’attestations de bonne conduite délivrées aux médecins à leur demande, pour établir la liste des immigrés, étant donné que ce document fait partie des pièces devant être fournies par les médecins qui décident d’aller travailler à l’étranger.

Il a, cependant, ajouté que plusieurs pays, comme l’Allemagne, n’exigent pas des médecins lors de la conclusion de contrats de travail avec des établissements de santé la présentation d’une attestation de bonne conduite.

En 2021, plus de 970 médecins tunisiens ont quitté le pays pour travailler à l’étranger contre 570 en 2018, a-t-il dit.

Le secrétaire général de l’Ordre national des médecins a indiqué que la décision d’immigrer émane de la conjonction de plusieurs facteurs dont l’insuffisance des ressources financières et les conditions de travail déplorables dans les hôpitaux auxquelles viennent s’ajouter l’augmentation de la violence contre le personnel médical et paramédical pendant l’exercice de la profession (6 % des violences physiques enregistrées dans le secteur public concerne le secteur de la santé), sans compter les violences verbales dont ils font face quotidiennement.