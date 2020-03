L’expert pétrolier tunisien Habib Zgoulli dècède suite à une contamination au Covid-19

De retour d’une mission à l’étranger, spécifiquement aux Etats Unis d’Amérique (USA), l’expert en pétrole et énergie au sein de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) et ancien conseiller auprès du ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Habib Zgoulli, est décédé hier dimanche 22 mars 2020 à Tunis après un combat de plusieurs jours contre le nouveau coronavirus COVID-19.