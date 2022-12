LF 2023: Fermeture potentielle des usines de «Minerali Industriali» Tunisie

La filiale tunisienne du Groupe international et investisseur italien Minerali Industriali, prévoit la fermeture des sites de Oueslatia et Sousse à partir du début de l’année prochaine si elle se trouve dans l’impossibilité de satisfaire ses clients à des prix concurrentiels.

Lla société, installée en Tunisie depuis une vingtaine d’années, a annoncé que « nous sommes stupéfaits et sidérés par cette décision improviste qui surgit pendant les périodes de fêtes de Noël et du Nouvel an. L’Etat Tunisien a publié dans le JORT paru le 23/12/2022 qu’une taxe douanière de 100 dinars à la tonne sera appliquée dès le 01/01/2023 pour l’exportation de sable de toute nature ».

Et d’expliquer : «Cette taxe représente plus d’une fois et demie à deux fois le prix de vente actuel. Ceci met le sable tunisien hors marché et rend d’autres sources plus profitables, par exemple, le sable égyptien, français, allemand et portugais pour n’en citer que quelques-unes».