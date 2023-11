L’homme d’affaires Ridha Charfeddine maintenu en liberté

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste a décidé de maintenir Ridha Charfeddine en liberté, a déclaré, vendredi, à l’agence TAP, Me Jamel Hajji, membre d collectif de défense.

Il a ajouté que le juge d’instruction a auditionné son client « dans le cadre de l’affaire connue sous le nom de complot contre la sûreté de l’Etat ».

L’homme d’affaires et ancien élu, Ridha Charfeddine, a été arrêté le 10 novembre 2023 avant d’être maintenu en garde à vue.

Me Jamel Hajji avait alors indiqué, à l’agence TAP, que la garde à vue de son client a été prononcée en vertu d’une commission rogatoire émise par le juge d’instruction n° 36 près le Pôle judiciaire antiterroriste.

