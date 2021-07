L’hôpital de campagne de Ben Arous opérationnel dès la semaine prochaine

Le responsable des hôpitaux de campagne, Général de brigade, médecin, Mohamed Soussi, a révélé aujourd’hui, vendredi, que le nouvel hôpital de campagne qui a été implanté dans le gouvernorat de Ben Arous, dans le cadre d’un don de l’Etat de Qatar, entrera en exploitation au cours de la semaine prochaine, avec une capacité de 84 lits d’oxygène et 10 lits de réanimation.

Il a souligné, dans une déclaration à la TAP, qu’avec l’entrée en service de l’hôpital de campagne de Ben Arous, le nombre d’hôpitaux de campagne de prise en charge des patients Covid dans diverses régions du pays est passé à sept hôpitaux, installés à El Menzah, Tunis (capacité de 84 lits à oxygène et 22 lits de réanimation), Kairouan (capacité de 84 lits d’oxygène et 4 lits de réanimation), les gouvernorats de Beja, Siliana et Zaghouan (capacité de 63 lits d’oxygène et 3 lits de réanimation dans chaque hôpital), et le gouvernorat de Nabeul (capacité de 42 lits d’oxygène et 2 lits de réanimation).

Inauguré, jeudi, l’hôpital de campagne installé à la Manouba dans le cadre de l’aide médicale marocaine à la Tunisie, sera opérationnel dans les prochains jours. Il comprend deux unités de réanimation complète, la première composé de 50 lits de réanimation et la seconde de 50 lits d’oxygène, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/h chacun, assurant l’auto-approvisionnement en oxygène avec une capacité de production journalière de 3 000 litres.

Le responsable a indiqué que des travaux sont actuellement en cours pour mettre en place cinq hôpitaux de campagne supplémentaires à Jendouba, Gafsa, Monastir, Sousse et Kasserine.

Il a souligné que tous les hôpitaux de campagne fournissent des services de santé de haute qualité qui répondent aux normes internationales, soulignant que 95 pour cent des patients placés sous oxygène se rétablissent rapidement.