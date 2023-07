L’humanité enregistre le jour le plus chaud de son histoire, un tournant dramatique pour sa survie

Le 3 juillet 2023, la Terre a franchi un seuil inquiétant : celui du jour le plus chaud jamais enregistré. Selon les données du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et de l’Université du Maine (Climate Reanalyzer project), la température moyenne mondiale a atteint un pic de 17,01 °C, dépassant le précédent record de 16,92 °C établi en août 2016 et juillet 2022.

Ce record, loin d’être un simple fait divers météorologique, est le reflet d’une tendance mondiale à l’augmentation des températures. Il marque une étape importante dans notre compréhension du réchauffement planétaire et souligne surtout l’urgence d’agir face au changement climatique et de réajuster nos sociétés face à des conditions météorologiques de plus en plus sévères, explique le site « Trust my science ».

Cette hausse exceptionnelle des températures est attribuée à une combinaison de facteurs. D’une part, les récentes vagues de chaleur aux États-Unis, en Europe et au Canada. Ces vagues de chaleur, caractérisées par des températures exceptionnellement élevées pendant plusieurs jours consécutifs, ont entraîné des records de température dans de nombreuses régions.

D’autre part, l’effet El Niño, qui se caractérise par une élévation de la température de surface de l’océan Pacifique au-dessus de la moyenne, a également joué un rôle significatif. En effet, El Niño a été officiellement déclaré par la NOAA au début du mois de juin. Il peut modifier les courants atmosphériques et océaniques, ce qui peut entraîner des conditions météorologiques plus chaudes et plus sèches dans certaines régions. De plus, l’effet El Niño peut augmenter la probabilité de vagues de chaleur extrêmes, comme celles que nous avons récemment observées.

L’Afrique du Nord a enregistré des températures proches de 50 °C, créant des conditions de vie insupportables. Des milliers de personnes ont notamment souffert de la chaleur intense lors du pèlerinage du Hajj en Arabie Saoudite. Même l’Antarctique, actuellement en hiver, a enregistré des températures anormalement élevées. Ce phénomène est particulièrement préoccupant car il pourrait accélérer la fonte des glaces, contribuant ainsi à l’élévation du niveau de la mer.