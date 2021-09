Liaison Sfax-Kerkennah : Le car-ferry (loud) Hached reprend service après 4 ans d’interruption

-Le « Loud » Hached, l’un des car-ferries de la Société Nouvelle de Transport Kerkennah (SONOTRAK) assurant les traversées entre Sfax et l’île de Kerkennah a repris service, dimanche 12 septembre 2021, après une interruption de 4 ans, a indiqué dimanche le ministère du Transport et de la Logistique.

La remise en service de ce car-ferry renforcera le rythme des dessertes de la SONOTRAK entre Sfax et l’île de Kerkennah, a souligné le ministère. Il a précisé que les travaux d’entretien de ce « Loud » ont eu lieu à Sfax et dans les cales sèches de Menzel Bourguiba destinées à la maintenance des bateaux.

Acquis en 1996, le car-ferry Hached, de type classique est d’une capacité de 67 voitures et de 900 passagers.

Les « louds » sont actuellement le seul moyen de rejoindre l’île de Kerkennah. Ces car-ferries effectuent la traversée depuis Sfax en 1 heure en moyenne.

La Société Nouvelle de Transport Kerkennah (SONOTRAK) a été créée le 1er Juillet 1976. Elle a comme domaine d’activité, le transport de passagers, de marchandises, de voitures, de camions et tout autre type de matériel roulant entre Sfax et l’archipel de Kerkennah dans les deux sens.

La SONOTRAK assure les liaisons quotidiennes avec une flotte de 6 car-ferries : Cercina (800 passagers et 150 véhicules), Loud Tunisie (600 passagers et 120 véhicules), Kerkennah (900 passagers et 68 véhicules), Hached (900 passagers et 67 véhicules) et Kyrannis (900 passagers et 52 voitures) et Habib Achour (800 passagers et 172 véhicules).